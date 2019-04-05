Son Dakika Haberleri: İspanya'da Patlama: 16 Yaralı

İspanya'da Patlama: 16 Yaralı

1 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada 16 kişi yaralandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada 16 kişi yaralandı. İspanya'nın başkenti Madrid'in Puente de Vallecas bölgesinde gaz patlaması meydana geldi. Yerel saatle 13.10 civarında gerçekleşen patlamada, gaz kaçağı olan dairenin tamamen yıkıldığı görüldü. Madrid itfaiyesinden yapılan açıklamada, 16 kişinin yaralandığı ve binanın ciddi hasar aldığı ifade edildi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Polis bölgeyi kordon altına alırken, olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:51 Kaynak: İHA

Madrid, İspanya, Güncel
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