İspanya'da Tren Kazası: 41 Ölü
İspanya'da Tren Kazası: 41 Ölü

İspanya\'da Tren Kazası: 41 Ölü
20.01.2026 14:08
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 41'e yükseldi, 3 gün ulusal yas ilan edildi.

İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada can kaybı 41'e yükselirken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tren kazasında hayatını kaybeden 41 kişi için 3 günlük ulusal yas ilan etti.

İspanya'da Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıktığı sırada Huelva istikametine giden ve kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpışmıştı. Pazar günü yerel saatle 19.45 sıralarında meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği açıklandı. Trenin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken kayıp cesetleri bulmak için ağır makineler kullanıldığı açıklandı. Uzmanlar, Madrid'in yaklaşık 360 km güneyindeki Cordoba eyaletinin Adamuz kasabası yakınlarında yaşanan İspanya'nın geniş hızlı tren ağında meydana gelen ilk ölümcül kazada iki trenin çarpışma nedeninin hatalı bir ray bağlantısı olabileceğini ifade ediyor.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, enkazda en az üç cesedin hala sıkışmış durumda olduğunu söyleyerek, polisin 43 kayıp ihbarı aldığını ve bu sayının geçici ölü sayısıyla büyük ölçüde örtüştüğünü dile getirdi. Marlaska, ancak kurtarma ekiplerinin raydan çıkan vagonları kaldırmadan kesin sayının teyit edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Üç günlük ulusal yas ilan edildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Sanchez, tren kazasında hayatını kaybeden 41 kişi için 3 günlük ulusal yas ilan etti. Olaya yönelik soruşturmanın sürdüğünü aktaran Sanchez, kazanın nedeninin ortaya çıkarılacağını sözünü vererek "Bugün ülkemiz için yas günü. Gerçeği ortaya çıkaracağız, cevabı bulacağız ve bu trajedinin kaynağı ve nedeni hakkında cevap belli olduğunda mutlak şeffaflık ve mutlak netlikle bunu kamuoyuna açıklayacağız" ifadelerini kullandı

Soruşturma bir ay sürebilir

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise soruşturmanın en az bir ay sürebileceğini belirterek, olayı "son derece garip" olarak nitelendirdi. Ölü sayısının "henüz kesinleşmediğini" kaydeden Puente, ölenlerin kimliklerini tespit etmek çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Demiryolu yetkilileri, iki trende 400 yolcu ve personel bulunduğunu açıklamıştı. - MADRİD

Kaynak: İHA

Tren Kazası, Acil Durum, Politika, İspanya, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
