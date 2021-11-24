İspanya'daki metal işçileri protestoları 2. haftasında şiddetlenerek devam ediyor - Son Dakika

- İspanya'daki metal işçileri protestoları 2. haftasında şiddetlenerek devam ediyor

MADRİD - İspanya'nın Cadiz kentinde maaş zammı isteyen metal işçileri tarafından düzenlenen protesto gösterileri 9. gününde binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor. Metal işçileri, sokaklarda çöp konteynırları ile barikatlar kurarak polisle çatışırken, polis ekipleri de sert müdahalede bulundu. İşçi sendikaları ise, maaş zammına ilişkin işveren dernekleri ile 5. kez bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta İspanya'nın Cadiz kentinde sendikalar ve işverenler arasında maaş anlaşmasına ilişkin müzakerelerin durdurulması üzerine sendikaların metal işçilerine çağrısı üzerine başlayan maaş zammı protestoları 9. günüde şiddetlenerek devam ediyor. Cadiz kentinde bugün sabahın erken saatlerinde yine sokaklara inen binlerce metal işçisi, kent sokaklarında çöp konteynırları ile barikatlar kurarak polisle çatıştı. Polis ekipleri, protestoculara yürüyüş izni vermeyerek cop, biber gazı, plastik mermi ve panzerler ile sert müdahalede bulunurken, polisin olaylara müdahale için panzer kullanması ülkede tepkilere neden oldu. İspanya hükümeti 2. başkan yardımcısı Yolanda Diaz yaptığı açıklamada, polisin metal işçilerine müdahale etmek için panzer kullanmaması gerektiğini bildirerek, işçilerin suçlu olmadıklarını ve yasal yollarla haklarını aradıklarını ifade etti.

"İşveren derneklerine bugün bir teklifte bulunacağız"

İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Cadiz kentinde düzenlenen protestolar 2. haftasına girerken, işçi sendikaları ve işverenler maaş zammı konusunda bugün 5. kez bir araya geldi. Taraflar arasında ise henüz bir anlaşmaya varılamazken, işsizlik oranının yüzde 24'e ulaştığı belirtilen Cadiz kentinde bugünkü protesto öncesi işçi sendikaları tarafından açıklamada, "İşveren derneklerine bugün bir teklifte bulunacağız, teklifi masaya koyacağız ve oradan ayrılacağız. Vereceğimiz teklifi imzalamak için güçleri yettiğinde bizi arayabilirler" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İspanya'da enflasyon oranı, enerji maliyetlerinin de etkisiyle, yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ülkede geçtiğimiz Ekim ayında enflasyon seviyesinin yüzde 5,5 seviyesine ulaşması üzerine ücretleri sabit kalan birçok vatandaş, duruma karşı tepki göstermişti. Yüzlerce vatandaşın işsiz kaldığı Cadiz kenti, yüzde 23'lük işsizlik oranı ile İspanya'nın en yüksek işsizlik oranına sahip kenti olmuştu.