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İspanya'daki yanardağ hava kalitesini düşürdü - Son Dakika

İspanya'daki yanardağ hava kalitesini düşürdü

03.10.2021 13:37

İspanya'nın güneyinde yer alan La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağından püsküren lav ve külün hava kirliliğine yol açması nedeniyle yaklaşık 3 bin 500 kişinin bulunduğu yerleşim yerlerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

İspanya'nın güneyinde yer alan La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağından püsküren lav ve külün hava kirliliğine yol açması nedeniyle yaklaşık 3 bin 500 kişinin bulunduğu yerleşim yerlerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

İspanya'nın güneybatısında felaket bölgesi ilan edilen La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı, lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Patlamaların şiddetini arttırdığı yanardağda, lavların çıktığı ağızlara 2 yenisi daha eklendi. Yeni çatlaklardan akan lavlar, öncekilere göre farklı bir yol izlerken, adada daha fazla hasara yol açabileceği ihtimaliyle endişeye neden oldu. Patlamanın havaya 6 bin metreye kadar gaz ve kül püskürtürken, oluşan hava kirliliği nedeniyle Los Llanos de Aridane ve El Paso'nun farklı yerleşim yerlerinde yaklaşık 3 bin 500 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Halka küle karşı maske ve gözlük takmaları tavsiye edildi. Kanarya Adaları'nın yanardağ müdahale departmanının teknik direktörü Miguel Angel Morcuende yanardağdaki durumun, ilk patlamanın meydana geldiği 19 Eylül'den bu yana "çok daha şiddetli" olduğunu söyledi. Ayrıca yanardağ çevresindeki küçük ölçekli depremler bugün de devam etti.

Yanardağ 80 milyon metreküp kül püskürttü

Bilim adamlarına göre yanardağ, bugüne kadar yaklaşık 80 milyon metreküp kül püskürttü. Yanardağdan akan lavlar 700 hektardan fazla alanı kaplarken, 870'i küle dönen binden fazla eve de zarar verdi. 28 Eylül'den bu yana Atlas Okyanusu'nda akan lavlar ise suyla birleşip sertleşince 27 hektarlık alanı doldurarak kıyıda delta oluşturdu.

Yanardağın yol açtığı tehlike nedeniyle daha önce de San Borondon, Marina Alta, Marina Baja ve La Condesa bölgelerine sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Yanardağda 19 Eylül'de meydana gelen patlama nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı.

İspanya'daki yanardağ hava kalitesini düşürdü
İspanya'daki yanardağ hava kalitesini düşürdü
İspanya'daki yanardağ hava kalitesini düşürdü
İspanya'daki yanardağ hava kalitesini düşürdü

Yanardağ, İspanya, El Paso, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İspanya'daki yanardağ hava kalitesini düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'daki yanardağ hava kalitesini düşürdü - Son Dakika
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