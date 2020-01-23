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İspanya Kral Kupası'nda 1151 gün sonra golle buluşan İsmail Köybaşı'na '1 günlük kral' yakıştırması
6 saat önce
İspanya La Liga'da Granada'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, kariyerinin dördüncü golüne imza attıktan 34 dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.İspanyol spor gazetesi Marca 1151 gün sonra golle buluşan Türk futbolcu için "1 günlük kral" yakıştırması yaptı
İspanya La Liga takımlarından Granada'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, kariyerinin dördüncü golüne imza attıktan 34 dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.
İspanyol spor gazetesi Marca, 1151 gün sonra golle buluşan Türk futbolcu için "1 günlük kral" yakıştırması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:19
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