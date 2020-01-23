İspanya Kral Kupası'nda 1151 gün sonra golle buluşan İsmail Köybaşı'na '1 günlük kral' yakıştırması

İspanyol spor gazetesi Marca , 1151 gün sonra golle buluşan Türk futbolcu için "1 günlük kral" yakıştırması yaptı.

İspanya La Liga takımlarından Granada 'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı , kariyerinin dördüncü golüne imza attıktan 34 dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Haber Yayın Tarihi:

Beşiktaş'ta sorun çok, çözüm yok

Naci Ünüvar, Ajax tarihinin bir resmi maçta gol atan en genç futbolcusu oldu