İspanya Kral Kupası'nda 1151 gün sonra golle buluşan İsmail Köybaşı'na '1 günlük kral' yakıştırması - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya Kral Kupası'nda 1151 gün sonra golle buluşan İsmail Köybaşı'na '1 günlük kral' yakıştırması - Son Dakika Dünya

İspanya Kral Kupası'nda 1151 gün sonra golle buluşan İsmail Köybaşı'na '1 günlük kral' yakıştırması

6 saat önce

İspanya La Liga'da Granada'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, kariyerinin dördüncü golüne imza attıktan 34 dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.İspanyol spor gazetesi Marca 1151 gün sonra golle buluşan Türk futbolcu için "1 günlük kral" yakıştırması yaptı

İspanya Kral Kupası'nda 1151 gün sonra golle buluşan İsmail Köybaşı'na '1 günlük kral' yakıştırması, System.String[]

İspanya La Liga takımlarından Granada'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, kariyerinin dördüncü golüne imza attıktan 34 dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.


İspanyol spor gazetesi Marca, 1151 gün sonra golle buluşan Türk futbolcu için "1 günlük kral" yakıştırması yaptı.

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İsmail Köybaşı, La Liga, Granada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:19 
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