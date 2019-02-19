Son Dakika Haberleri: İspanya Süper Kupası'na Gelir ve İmaj Düzenlemesi

İspanya Süper Kupası'na Gelir ve İmaj Düzenlemesi

1 saat önce

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, ülke futbolunun gelir ve imajını artırmak amacıyla İspanya Süper Kupası'nı 4'lü final turnuvasına dönüştüreceklerini ve yurt dışında oynanacağını açıkladı.

İspanya Süper Kupası'na Gelir ve İmaj Düzenlemesi, System.String[]
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, ülke futbolunun gelir ve imajını artırmak amacıyla İspanya Süper Kupası'nı 4'lü final turnuvasına dönüştüreceklerini ve yurt dışında oynanacağını açıkladı.

Rubiales, Madrid'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, İspanya Süper Kupası'nın daha fazla reklamının yapılarak gelirinin artırılması amacıyla yeni bir sisteme geçeceklerini belirtti.

RFEF Başkanı, İspanya'da lig ile Kral Kupası şampiyonunun (aynı takım olması halinde diğer finalistin) karşı karşıya geldiği İspanya Süper Kupası'nın yeni sistemle 4'lü final turnuvasına dönüştürüleceğini ve yurt dışında oynanacağını söyledi.

Rubiales, "Bu yeni model ile diğer profesyonel kulüplerimizin de turnuvaya katılımını sağlayacağız. 4'lü turnuva sistemine Kral Kupası finalistleri ile İspanya ligi şampiyonu ve ikincisi katılacak. Eşleşmede aynı takımların olması halinde ise Kral Kupası'ndaki tarihsel başarı sıralamasına bakılacak. Turnuva 4 ya da 5 gün sürecek. Bu şekilde diğer kulüplerimizin de gelir elde etmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Yeni sistemin nisan ayında yapılacak RFEF Yönetim Kurulu toplantısında görüşüleceğini kaydeden Rubiales, Süper Kupa'yı yurt dışında organize ederek İspanya markası için yeni bir fırsat oluşturacaklarını ifade etti.

İspanya'da Süper Kupa maçları, yeni sezon öncesinde ağustos ayında oynanıyor. Barcelona ve Sevilla takımları arasında 2018 yılındaki son İspanya Süper Kupası, Fas'ın Tanger kentinde tek maç üzerinden oynanmıştı.

İspanya futbolunun gelir ve imajını artırmaya yönelik son dönemlerde farklı girişimlere başvurulmuştu. Bu sezon Girona ve Barcelona takımları arasındaki lig maçının ABD'nin Miami kentinde oynatılması girişimi, FIFA'nın olumsuz kararı nedeniyle son anda iptal edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:05 Kaynak: AA

Futbol, Futbol Federasyonu, İspanya, Spor
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