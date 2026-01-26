İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Armengol, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
26.01.2026 15:34
İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias, İspanya ve Türkiye'nin NATO üyeleri olarak bölgede istikrarın sağlanması için kararlı olduğunu belirterek, "Şüphesiz birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias, İspanya ve Türkiye'nin NATO üyeleri olarak bölgede istikrarın sağlanması için kararlı olduğunu belirterek, "Şüphesiz birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye de Avrupa Birliği'nde bir ortağımız ve üye devlet olur diye umuyoruz." dedi.

Armengol, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Meclis'te düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

TBMM'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve onuru dile getiren Armengol, ziyaretlerinin birlikte çalışmak konusundaki ortak iradelerini ve isteğini gösterdiğini söyledi.

Armengol, iki ülkenin, ikili ve çoklu ilişkiler kapsamında, uluslararası bağlamda paylaştığı ortak stratejileri ve fikirleri olduğuna işaret ederek, bunlar arasında "barış ve uluslararası hukukun sağlanması, ülkelerin egemenliğinin tanınması ve insan haklarına riayet" gibi ortak konular bulunduğunu dile getirdi.

"Gazze'de soykırım son bulmalı"

Türkiye ve İspanya'nın Filistin'deki barışı da savunduğuna dikkati çeken Armengol, "Aynı zamanda bu soykırımın son bulmasını diliyoruz. Burada bir Filistin devletinin kurulması imkanını da destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Armengol, bu anlamda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkinin çok iyi olduğunu söyledi.

İki ülkenin iklim değişikliği ve yoksulluğa karşı mücadelede de işbirliği içinde olduğunu aktaran Armengol, Akdeniz'deki NATO üyelerinin bölgede istikrarın sağlanması noktasında kararlı olduğunu vurguladı.

Daha iyi bir gelecek için Türkiye ile İspanya hükümetlerinin birlikte çalışmaya devam edeceği mesajını veren Armengol, birçok tehdit olduğunu ifade ederek, zorlukların üstesinden gelinmesi için stratejilerde mutabık kalınması çağrısı yaptı.

Parlamenter diplomasi "çok elzem"

Armengol, Kurtulmuş'a kendisini ağırladığı için teşekkürlerini sunarak, parlamenter diplomasinin "çok elzem bir nokta" olduğunu, parlamentolar ve "demokrasi evleri" olarak bunu savunduklarını kaydetti.

Temsilciler Meclisi ile TBMM'nin ikili ve çok taraflı stratejileri geliştirmeye devam edeceğini söyleyen Armengol, İspanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri de çok önemli gördüklerini belirtti.

Armengol, birlikte çalışma konusunda bir irade olduğu konusunda mutabık olduklarının altını çizerek, "Şüphesiz birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye de Avrupa Birliği'nde bir ortağımız ve üye devlet olur diye umuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

