İspanya ve Danimarka başbakanları Kiev'e gitti - Son Dakika
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İspanya ve Danimarka başbakanları Kiev'e gitti

21.04.2022 18:14

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Sanchez, uçakla Polonya'ya gittikten sonra burada Frederiksen ile buluşarak sabah saatlerinde trenle Kiev'e geçti.

Rusya ile savaşında Ukrayna'ya destek vermek için Kiev'e giden iki başbakan, buradan da Rus ordusu tarafından büyük zarar verilen ve çok sayıda sivil can kaybının olduğu başkentin 40 kilometre kuzeyindeki Borodyanka yerleşim yerini ziyaret etti.

Sanchez ve Frederiksen'in gün içinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği, sonrasında üçlü basın toplantısı yapacakları ve akşam saatlerinde Kiev'den ayrılacakları bildirildi.

İspanya Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, "Ukrayna'nın pozisyonunu güçlendirmek için yapılan pozitif bir jest." olarak değerlendirdiği Sanchez'in Ukrayna ziyaretinin amacının, Rusya'nın "haksız işgaline karşı gerekli tüm desteği vermek, İspanyol halkının Ukraynalıların yanında olduğunu göstermek olduğunu" söyledi.

İspanya, şubat ayında güvenlik gerekçesiyle kapattığı Kiev'deki büyükelçilik binasını tekrar açma kararı almıştı.

Resmi verilere göre, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından yaklaşık 64 bini geçici koruma programı kapsamında olmak üzere, toplam 134 bin Ukrayna vatandaşı İspanya'ya geldi.

İspanya ve Danimarka başbakanları Kiev'e gitti
İspanya ve Danimarka başbakanları Kiev'e gitti
İspanya ve Danimarka başbakanları Kiev'e gitti
İspanya ve Danimarka başbakanları Kiev'e gitti

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Danimarka, Ukrayna, İspanya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya ve Danimarka başbakanları Kiev'e gitti - Son Dakika


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