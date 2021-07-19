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İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı - Son Dakika

İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı

19.07.2021 17:11

Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa transferini, İspanyol golcünün astronomik talepleri sebebiyle askıya aldı. Costa'nın siyah-beyazlılardan 4 milyon euro garanti paradan 2 yıllık sözleşme istediği konuşuluyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. Diego Costa'yla uzun süredir temasta olan siyah-beyazlılar futbolcunun astronomik talepleri sonrası pazarlık masasından kalktı.

SERGEN YALÇIN VETO ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; Siyah-beyazlıların teklifine prensipte olumlu yanıt veren Brezilya asıllı İspanyol golcü, yıllık net 4 milyon euro garanti para ve 2 yıllık sözleşme istedi. Futbol şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ, Diego Costa'nın bu talebini teknik direktör Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, 33 yaşına gelen bir futbolcuya bu kadar yüksek para ödenmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, transferin şimdilik askıya alınmasını istedi.

Şampiyonlar Ligi, Sergen Yalçın, Diego Costa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı - Son Dakika Spor


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