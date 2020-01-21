İspanyol şef Casanas, "İberya Mavisi" konserinin prömiyerini Türkiye'de yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanyol şef Casanas, 'İberya Mavisi' konserinin prömiyerini Türkiye'de yapacak - Son Dakika

İspanyol şef Casanas, "İberya Mavisi" konserinin prömiyerini Türkiye'de yapacak

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, İspanya'nın önemli sanatçılarından Josep Vila i Casanas ile konser verecek.

İspanyol şef Casanas,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, İspanya'nın önemli sanatçılarından Josep Vila i Casanas ile konser verecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "İberya Mavisi" konserinin dünya prömiyerini Türkiye'de yapacak Josep Vila i Casanas, İber Yarımadası'nın derinliklerine uzanan bir program sunacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sahnesinde 25 Ocak'ta verilecek konserde, 2017 Uluslararası Koro Müziği Federasyonu Beste Yarışması'nda birincilik ödülü alan Juan Manuel Conejo'ya ait "Nur" isimli eserin de dünya prömiyeri yapılacak.


Avrupa Profesyonel Korolar Birliği üyesi Devlet Çoksesli Korosunun sahnede olacağı konserde, Josep Vila i Casanas'a ait "Gloria" adlı eser de bestecisinin şefliğinde Türkiye'de ilk kez seslendirilecek.


Bakan Ersoy, "Ustalık Sınıfı"nı ziyaret edecek


Enstrümansız müzik anlamına gelen "a capella" konser serisinde her yıl dünyaca ünlü koro şeflerini ağırlayan Devlet Çoksesli Korosu, bu yıl 5'incisini gerçekleştireceği "Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı" buluşmasında, Türkiye ve Avrupa'dan genç şefleri bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 29 Ocak'ta "Ustalık Sınıfı"nı ziyaret ederek, koro şefleriyle buluşacak.

Türkiye'de koro müziğinin gelişimine yıllarca emek veren şef Walter Strauss'ın ismini ölümsüzleştiren ve bu yılki eğitimleri Josep Vila i Casanas'ın yönetiminde gerçekleşecek etkinliğe, İngiltere, Avusturya ve Estonya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden katılım olacak.

Avrupa'daki "ustalık sınıfları" arasında oldukça aktif çalışma süresi sağlayan ve farklı uzmanları barındıran zengin programıyla en iyiler arasında yer alan Ankara'daki etkinlik, genç koro şeflerine bu yıl yine dünya ustalarıyla birebir çalışma imkanı sunacak.

Avrupa Korolar Federasyonunca tavsiye edilen dört koro şefliği eğitiminden biri olan "Ustalık Sınıfı", daha önce de dünyaca ünlü şefler Paulo Lourenço, Lorenzo Donati ve Ragnar Rasmussen'i ağırlamıştı.


Ankara CSO Konser Salonu'nda 26 Ocak'ta başlayacak eğitimler, 1 Şubat'ta 6 öğrencinin şefliğini yapacağı Devlet Çoksesli Korosunun kapanış konseriyle son bulacak. 1 Şubat'taki eğitim konseri ise halka açık olacak.

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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