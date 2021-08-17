Isparta Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, isminin kullanılarak Çandır köyü için yardım talep eden şahıslara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Isparta Belediyesi adını kullanarak yardım malzemeleri toplayan kimliği belirsiz vatandaşlar hakkında duyuru yayınladı.

Yayınlanan duyuruda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ismi kullanılarak Çandır köyü için yardım talep eden şahıslara itibar edilmemesi istendi. Yapılan duyuruda; Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve belediyemiz adı kullanılarak, Sütçüler İlçesi Çandır Yazılı Kanyon bölgesi ve ülkemizin diğer noktalarında yaşanan orman yangınları ile sel felaketlerine maruz kalan vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gerek telefonla gerekse bazı mahallelerde ev ev dolaşılarak yardım istendiği noktasında duyumlar alınmıştır.

Gerek Isparta Belediyesi gerek Belediye Başkanımız ve başkan yardımcılarımız tarafından hiçbir vatandaşımızdan herhangi bir ad altında yardım talebinde bulunulmamaktadır. Bu hususta vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve gerek ayni gerek nakdi yardım talebinde bulunan kişi veya kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerekir" ifadelerine yer verildi. - ISPARTA