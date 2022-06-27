Isparta'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

27.06.2022 09:24
Isparta'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Isparta'da uyuşturucudan 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Isparta'da uyuşturucudan 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak istihbari çalışma ve takip yürüttü. Çalışma neticesinde; 24 Haziran'da "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T. isimli şahıs, JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

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İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişi Yakalandı İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişi Yakalandı Firari zanlılar JASAT'tan kaçamadı Firari zanlılar JASAT'tan kaçamadı
Kaynak: İHA

Jandarma, Isparta, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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