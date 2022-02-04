ISPARTA'DA 2 GÜNDE YAĞAN KAR, 1 AYDA BEKLENEN YAĞIŞI GEÇTİ - Son Dakika

Meteoroloji verilerine göre Şubat ayında metrekareye 67.6 kilogram yağış beklenen Isparta'da, iki günde 83.9 kilogram yağış meydana geldi.

Isparta'da dün saat 05.00 sıralarında başlayan kar, 11 saat aralıksız yağdı. Dün metrekareye 55.6 kilogram yağış düşen kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetre ölçüldü. Dün saat 16.00 sıralarında kar yağışı durduktan sonra gece saatlerinde zaman zaman sulu kar yağdı. Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün ve bugün kentte metrekaye düşen yağış miktarı 83.9 kilogram ölçüldü. Şubat ayında metrekareye 67.6 kilogram yağış düşmesi beklenen kentte, dün ve bugün gerçekleşen yağış miktarı 1 aylık tahmini geçti.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK KAR ŞAŞIRTTI

Kentte dün sağanak kar yağışı sırasında gök gürültüsü yaşandı. Gök gürültülü kar yağışı kent sakinlerini şaşırttı. Antalya'da denizden hareket eden hava kütlesinin Isparta'yı etkilemesinden dolayı sıcak ile soğuk hava tabakasının etkileşimi sonrası gök gürültülü sağanak kar oluştu.

ELEKTRİK KESİNTİSİ KISMEN DEVAM EDİYOR

Kar yağışının ardından birçok mahallede ağaç dallarının zarar verdiği elektrik telleri koptu. Elektrik direklerindeki tellerden çıkan kıvılcımlar, kamerayla görüntülendi. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'den saat 01.00'de yapılan açıklamada, "Isparta merkezde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan elektrik kesintilerine müdahale için tüm ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Orta gerilim seviyesindeki kesintiler tamamen giderilip ilgili noktalara yeniden enerji verilmiş olup, alçak gerilim seviyesindeki arızalara müdahale çalışmamız büyük bir gayretle sürmektedir" denildi.

'20 YILDIR BU KADAR FAZLA KAR YAĞMADI'

Kar yağışı nedeniyle dün yolların kapandığı, elektrik kesintisi yaşandığı, pazar yeri ile 2 halı saha çatısındaki çelik konstrüksiyonun çöktüğü Isparta'da valilik tarafından Kriz Merkezi kuruldu. Merkezden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, belediye, İl Özel İdaresi, Karayolları ekipleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli çalışmaları yaptığı belirtildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 1000 kişilik ekiple gece boyunca çalışma yaptıklarını anlattı. Başkan Başdeğirmen, "20 yıldır bu kadar fazla kar yağmadı. Yüksek kesimlerde 1 metre kar var" dedi.

KAR TEMİZLİĞİ

Dün etkili olan kar yağışı sonrası Isparta'da ekipler bugün de temizleme çalışmasına devam etti. Esnaf iş yerinin önündeki karı kürekle temizledi. Valilik tarafından alınan kararla kentte bügun Yedişehitler ile Halife Sultan semt pazarı kurulmadı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı seralar kardan hasar gördü. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne görev yapan hamile ve engelli personel 1 günlüğüne idari izinli sayıldı. Pazartesi gününe kadar kentte yağış beklenmediği belirtildi. Kar kentte hayatı olumsuz etkilerken bazı gençler de tadını çıkardı. Kar yağışı sonrasında 2 genç Ayazmana mesire alanında snowbord yaptı. Gençler kayak macerasını kemarayla görüntüledi.