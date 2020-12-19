Isparta'da 310 bin metrekarelik alanda yeni mezarlık oluşturulacak - Son Dakika

Isparta'da 310 bin metrekarelik alanda yeni mezarlık oluşturulacak

19.12.2020 10:43
Isparta'da 310 bin metrekarelik alanda yeni mezarlık oluşturulacak, System.String[]

Isparta'da Halife Sultan Mezarlığında dernek uhdesinde bulunan yaklaşık 65 bin metrekarelik alanın kullanım hakkı belediyeye geçerken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Işıkkent Mahallesi'nde 310 bin metrekarede yeni mezarlık alanı oluşturulması için çalışmaların iki aydan bu yana...

Isparta'da Halife Sultan Mezarlığında dernek uhdesinde bulunan yaklaşık 65 bin metrekarelik alanın kullanım hakkı belediyeye geçerken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Işıkkent Mahallesi'nde 310 bin metrekarede yeni mezarlık alanı oluşturulması için çalışmaların iki aydan bu yana sürdüğünü söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki mezarlık alanlarının yetersiz kalmaya başlamasının ardından harekete geçti. Asri Mezarlıkta boş alan bulunmazken, Halife Sultan Mahallesi Mezarlığında yeni alanlar kazandırılması noktasında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Isparta Kabristanlar Kurma Onarma ve Yaşatma Derneği uhdesinde bulunan yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alanın belediyeye kullanım hakkı devrediliyor. Halife Sultan Mahallesi Mezarlığında incelemelerde bulunan ve Dernek Başkanı İlhan Çakıcı ile bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen istişarelerde bulundu. Alanda incelemeler yapan Başkan Başdeğirmen, mevcut mezarlıkların durumu, Işıkkent Mahallesinde oluşturulacak yeni mezarlık alanı ve mezarlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Isparta'daki tüm mezarlıklarla ilgili tadilat, yenileme ve genişletme çalışmaları başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Halife Sultan, Asri Mezarlık'ta yapılacak olan yenileme çalışmaları ile yeni yapılacak olan mezarlık alanları hakkında bilgiler verdi. Başkan Başdeğirmen, Halife Sultan Mahallesinde bir adet gasilhane ve morgun bulunduğunu dile getirerek, ikinci gasilhane ve morg yapımıyla ilgili ihalenin yapıldığını kaydetti.

Asri Mezarlıkta da gasilhanenin bulunmadığını oraya da gasilhane ve morg yapımı çalışmalarının olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Asri Mezarlığımız tamamen doldu. Boş olan yerlerinde sahipleri olduğu için cenaze defnedemiyoruz" dedi.

Halife Sultan Mezarlığındaki gelişmelere değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Halife Sultan Mahallesi Mezarlığımızda bir derneğimiz var. Mehmet İlhan amcamız yıllardır bu hizmeti veren bir kişi. Alanlar daraldıkça yeni alanları açmamız gerekiyor. Bu açacağımız alanların içerisinde derneğimizin sorumluluğunda olan, tapuları dernek üzerinde bulunan yerler var. Sağ olsun Mehmet İlhan amcamızla bu konuyu istişare yaptık. Derneğe ait olan alanları da belediyemizin uhdesinde kullanmak için müsaade alıyoruz ve nasıl bir çalışma yapacağız, bu konuları görmek için birlikte buradayız. Öncelikle Mehmet İlhan amcama çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Yıllarca buraya hizmet ettiler. Bundan sonra bayrak değişikliğini biz alalım gereken hizmetleri de biz yapalım düşüncesiyle zorlukları azaltmaya çalışıyoruz" görüşlerinde bulundu.

Halife Sultan Mezarlığına girişte sağ ve solda boş arazilerin bulunduğunu o arazileri mezarlık haline getirerek, vatandaşların hizmetine sunulacağını aktaran Başkan Başdeğirmen, bunun dışında Işıkkent Mahallesi üzerinde 310 bin metrekare alanda yeni bir mezarlık alanı oluşturma çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi. Başdeğirmen, "Ormandan tahsis aldık, bu alanda da iki aydan buyana mezarlık yapma çalışmalarımız devam ediyor. Hem Halife Sultan hem de Işıkkent'teki mezarlığı yaptığımız zaman çok uzun yıllar sorun yaşanmayacak. Planlı, projeli, sistemli bir şekilde bu çalışmalar yapılacak. Mezarlık altyapısını, briketini biz örüyoruz, üzerini kapatıyoruz. Cenazelerin defin sürecinde yıkama, kefenleme, naklini yapıyoruz, eve gerekli yemek desteği veriyoruz. Bunun karşılığında da her hangi bir ücret almıyoruz" şeklinde konuştu.

Cenaze defin sürecinden sonra kabir üstlerinde farklı mermer ve diğer işlemler yapıldığını belirten Başdeğirmen, "Altyapısını biz yapıyoruz, üst yapısını da belli bir standartta dinimize uygun şekilde bundan sonra biz yapacağız. Mezarlık alanı tek düzen, temiz, ağaçlandırması ve çiçeklendirmesi de belediyemize ait olmak üzere mezarlıklarımızı ele alıyoruz. Burada bizlere destek veren Mehmet İlhan amcamıza çok teşekkür ediyorum. ITSO Başkanımız Mustafa Tutar da bu işle ilgilidir, bizi yalnız bırakmadı, kayınpederidir Mustafa Başkanımızın. Onun da aracılığıyla bu işi inşallah en güzel şekle getirip bu alanları vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ayrıca cenaze nakil araçlarının yenilendiğini ve sayılarının arttırıldığını ifade ederek Türkiye'nin neresine olursa olsun cenaze naklinin gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Isparta Kabristanlar Kurma Onarma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlhan Çakıcı da, "Başkanımız mezarlığımızı çok güzel düzene getiriyor. Bende çok memnun oldum. Bizim elimizden bu kadar geldi. Tabi Şükrü Bey'in görüşleri daha güzel. Allah razı olsun, Isparta'mıza hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA

Isparta'da 310 bin metrekarelik alanda yeni mezarlık oluşturulacak
Isparta'da 310 bin metrekarelik alanda yeni mezarlık oluşturulacak
Isparta'da 310 bin metrekarelik alanda yeni mezarlık oluşturulacak

Şükrü Başdeğirmen, Işıkkent, Isparta, Halife, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 310 bin metrekarelik alanda yeni mezarlık oluşturulacak - Son Dakika


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