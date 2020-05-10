Isparta'da 65 yaş ve üzeri kişiler, parklara akın etti - Son Dakika

ISPARTA'da, 4 saatlik sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yürüyüş yapıp, parklarda oturdu.

Koronavirüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü kişilere bugün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Isparta'da da saat 11.00'i gösterdiğinde yaşlılar, sokaklara akın etti. Kimileri kendi imkanlarıyla sokakta dolaştı kimileri çocuklarının yardımıyla gezdi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların en çok tercih ettiği yer Çayboyu mevkisi oldu. Yürüyüş parkuru bulunan ve ağaçların gölgesinde yürüyüş yapılabilme imkanı bulunan Çayboyu'na vatandaşlar akın etti. Kimileri uzun süredir görmediği arkadaşları ile sosyal mesafeyi koruyarak sohbet etti, kimileri de çocuklarının yardımıyla cep telefondan görüntülü şehir dışında bulunan yakınlarıyla görüştü. Bazı kişiler ise serinlikte temiz havanın keyfini çıkardı.

Said Çukurvanlı (84), yüzüne koruyucu tedbirler alarak ve eline eldiven takarak, parkta bulunan bankta arkadaşıyla bir süre sohbet etti. Parkta vakit geçirdiğini söyleyen Çukurvanlı, güzel bir gün olduğunu, tedbirleri de aldıklarını söyledi.

İbrahim Arlı (65) da hava almak için Çayboyu mevkisine geldiğini kaydetti.