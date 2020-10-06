Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

Isparta'da, İHH İnsani Yardım Vakfı, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek için konvoy düzenledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen vatandaşlar, Kavaklı Camisi önünde buluştu. Araçlarına Azerbaycan bayrakları asan vatandaşlar, şehir turu attı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Isparta temsilcisi Osman Akçil, yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarının yıllardır işgal edildiğini belirtti.

Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını anlatan Akçil, İHH olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını ifade etti.

Ermenistan'ın haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Akçil, "Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da artırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor." diye konuştu.