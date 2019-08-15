Son Dakika Haberleri: Isparta'da cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Isparta'da cinayet

56 dakika önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile köy muhtarını öldürdü.

Isparta'da cinayet, System.String[]
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile köy muhtarını öldürdü.
İddiaya göre, Antalya'dan yaklaşık 20 gün önce ilçeye bağlı Çetince köyüne gelen R.D, akşam saatlerinde imam nikahlı eşi Asiye Aydoğmuş ile barışmak için köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i de yanına alarak kayınpederi Orhan Aydoğmuş'un evine gitti.
R.D, evin yanındaki tarlada bir araya geldiği kayınpederi ve imam nikahlı eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada R.D, kayınpederi ve eşi ile köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'e av tüfeğiyle ateş ederek, otomobille olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Orhan ve Asiye Aydoğmuş ile Adıgüzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaçan katil zanlısı, jandarma ekiplerince Gelendost ilçesi yakınlarında yakalandı.
Isparta, Yalvaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4'ü ağır 8 yaralı Tartıştığı dini nikahlı eşini, babasını ve engel olmak isteyen köy muhtarını öldürdü Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri salıverildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 22:56:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]