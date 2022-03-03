Isparta'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Isparta'da kar yağışı etkili oldu

03.03.2022 00:46

Isparta'da kar yağışı etkili oldu Okullar tatil edildi bazı yollar trafiğe kapandı Isparta'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini arttırarak 20 santimetreye yaklaştı.

Isparta'da kar yağışı etkili oldu

Okullar tatil edildi bazı yollar trafiğe kapandı

ISPARTA - Isparta'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini arttırarak 20 santimetreye yaklaştı. Kent genelinde valilik kararıyla okullar tatil edilirken bazı yollar geçici süre trafiğe kapandı.

Isparta'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru şiddetini arttırarak il genelinde etkili oldu. Kar yağışının etkisiyle birlikte yayalar ve araç sürücüleri ulaşımda sorunlar yaşadı. Kalınlığı 20 santimetreye yaklaşan yağış dolayısıyla Isparta Valiliği tarafından alınan kararla il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kentin farklı noktalarında trafikte aksamalar olurken, şehir girişlerinde ve bazı bölgelerde kar yağışından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu, Isparta'dan Eğirdir karayolu istikameti, Yalvaç ile Terziler, Çamharman, Çakırçal, Yarıkkaya ve Sağırköy yollarının yoğun kar ve tipiden dolayı geçici süre ulaşıma kapandığı öğrenildi. Tüm bunlara rağmen bazı vatandaşlar ise karlı havayı fırsat bilip kartopu oynayarak fotoğraf çekildi.

Isparta'da kar yağışı etkili oldu
Isparta'da kar yağışı etkili oldu
Isparta'da kar yağışı etkili oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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