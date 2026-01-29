Isparta'da Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu - Son Dakika
Isparta'da Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

29.01.2026 12:54
Gönen Jandarması, kaybolan Alzheimer hastası Hüseyin Kahraman'ı sağ olarak buldu.

Isparta'da geçtiğimiz gün evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzaymır hastası, jandarma ekiplerince aynı gün sağ olarak bulundu.

Gelendost ilçesi Bağıllı köyünde ikamet eden alzaymır hastası Hüseyin Kahraman, geçtiğimiz gün saat 00.00 civarında aracına binerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayınca ailesi kayıp müracaatında bulundu. Yapılan araştırmalar ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Senirce köyü kırsalında gerçekleştirilen aramalar sonucunda Kahraman, aynı gün saat 15.00 sıralarında sağ olarak bulundu. Yaşlı adam, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta'da Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu
