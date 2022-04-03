ISPARTA'DA KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Otobüslerde Ümit Özdağ'ı küplere bindiren yazı: Böyle rezalet olur mu?

ISPARTA'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıktı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta - Gönen Karayolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Özçelik kullandığı 32 AAL 674 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldaki orta refüje çıktı. Kazada otomobil sürücü Özçelik ile birlikte araçta bulunan Zekiye ve Ayşe Özçelik hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavi için ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.