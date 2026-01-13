Isparta\'da \'Kim Var?\' Sanat Oratoryosu Sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce sanat ve kültürü bir araya getiren "Kim Var?" sanat oratoryosu, Isparta'da sahnelendi.

Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi Gül Salonu'nda gerçekleştirilen programa il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Besteci ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle sahne aldı.

Müzik ve tiyatral anlatımın öğrencilerin performanslarıyla bütünleştiği gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, gazetecilere, kültürel değerlerin sanatın evrensel diliyle geleceğe taşınmasının önemli olduğunu söyledi.

Ocak, oratoryonun Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin öngördüğü değer temelli ve bütüncül eğitim anlayışının sahnedeki güçlü bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Program sonunda günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Etkinlikle, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında değer temelli, estetik yönü güçlü ve çok yönlü bireyler yetiştirme hedeflerine katkı sunmasının yanı sıra sanat yoluyla öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi, estetik farkındalıklarının artırılması ve özgüven kazanmaları amaçlanıyor.