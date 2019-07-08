Son Dakika Haberleri: Isparta'da nefes kesen operasyon, polis aracına çarparak durdurulabildi: 3 gözaltı
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Isparta'da nefes kesen operasyon, polis aracına çarparak durdurulabildi: 3 gözaltı

35 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen ve içerisinde çeşitli suç dosyaları bulunan biri cezaevi firarisi 3 şahsın bulunduğu çalıntı araç, Isparta Gelendost ilçesinde polisin yaptığı kovalamaca sonucu, polis aracına çarparak durdurulabildi.

Isparta'da nefes kesen operasyon, polis aracına çarparak durdurulabildi: 3 gözaltı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen ve içerisinde çeşitli suç dosyaları bulunan biri cezaevi firarisi 3 şahsın bulunduğu çalıntı araç, Isparta Gelendost ilçesinde polisin yaptığı kovalamaca sonucu, polis aracına çarparak durdurulabildi. Polisin yakalayarak etkisiz hale getirdiği biri cezaevi firarisi 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta'da bugün saat 12.00 sıralarında çalıntı bir aracın ilçeye geldiği bilgisine ulaşan emniyet güçleri harekete geçti.

Söz konusu aracın aracın Gelendost'a geleceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, ilçe girişinde tedbir aldı.

Polisin fark ettiği çalıntı araç, ters yöne girerek kaçmaya başladı.

Şüpheli araç, ekiplerin takibi neticesinde araç polis aracına çarparak durdurulabildi.

Durdurulan araçtaki 3 şahsı yakalayan polis, şüphelileri ekipleri etkisiz hale getirilerek yakalanmışlardır.

Polisin yaptığı kontrolde, şahıslardan birinin de cezaevi firarisi olduğu, 3 şahsın da çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde ayrıca, söz konusu aracın Antalya ili Alanya ilçesinden çalındığı, araç içindeki şahısların da başka bir işyerinde hırsızlık gerçekleştirdiği ve yapılan aramalarda 325 lira bozuk para, 27 parça giyim malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken ele geçirilen malzemelerin ise sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
Gelendost, Isparta, Polis, 3. Sayfa
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