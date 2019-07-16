Son Dakika Haberleri: Isparta'da otomobilin çarptığı domuz telef oldu
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Isparta'da otomobilin çarptığı domuz telef oldu

3 saat önce

Isparta-Konya Karayolu üzerinde otomobilin, yola çıkan domuza çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında domuz telef oldu.

Isparta'da otomobilin çarptığı domuz telef oldu, System.String[]
Isparta- Konya Karayolu üzerinde otomobilin, yola çıkan domuza çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında domuz telef oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Isparta - Konya Karayolu üzeri Gelendost ilçesi yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Konya istikametine seyreden otomobil, Akmescit mevkiinde yola çıkan domuza çarptı. Talihsiz kazada domuz olay yerinde telef olurken, araçta da maddi hasar oluştu.

Öte yandan yetkililer, bölgede yolculuk yapan sürücülerin bu tür kazalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. - ISPARTA
Isparta, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
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