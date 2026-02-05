Isparta'da Pazar Fiyatları Artıyor - Son Dakika
Isparta'da Pazar Fiyatları Artıyor

05.02.2026 15:01
Yükselen fiyatlar, Ispartalı esnaf ve yurttaşların geçimini zorlaştırıyor. 'Bir dilim ekmek için çalışıyorum' diyorlar.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) –

Isparta pazar alışverişine çıkan yurttaşlar ile pazar esnafı, yükselen fiyatların geçimi her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade etti. Esnaf ürün satmakta zorlandığını, alışverişe gelenler ise temel gıda maddelerine dahi ulaşmakta güçlük çektiklerini anlattı. Pazardaki tabloyu özetleyen cümle ise "Bir dilim ekmek için çalışıyorum" oldu.

Isparta'da semt pazarında alıcı da satıcı da fiyatların yüksekliği ve alım gücündeki gerilemenin geçimi zorlaştırdığını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Alışverişe çıkan yurttaşlar temel gıdaya erişimin giderek güçleştiğini vurgularken, pazarcılar ise işlerin durgunluğundan ve satış yapamamaktan şikayet etti.

Pazarda baharat satan bir esnaf, fiyat artışlarının satışları doğrudan etkilediğini belirterek, "Karabiberin kilosu 600–700 lira. İnsanlar 100 gram alamıyor, 50 gram alıyor. Birkaç hafta idare ediyor, sonra tekrar geliyor. Toptancıdan mal yazdırıyoruz, pazarlığını yapıyoruz, iki gün sonra 'zam geldi' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Pazarda alışveriş yapan bir yurttaş ise günlük harcamalara dikkati çekerek, "Biber aldım 100 lira, ceviz alıyorum 350 lira, kıyma alıyorum 1000 lira. Bu fakir fukara ne yapacak? Emekli adama verilen paranın iki mislini geri alıyorlar. Bu iş nereye gidiyor?" diye konuştu.

"1 ay önce 30 liraya satıyorduk, şimdi 150 liraya"

Pazarda satış yapan bir kadın yurttaş, hem alıcıların hem de satıcıların zor durumda olduğunu dile getirerek, "Alan memnun değil, satan memnun değil. Bir çuval ürünü satamıyorum. Ortalık iyi yöne gitmiyor. Bir emekli 20 bin lirayla nasıl geçinecek? Evi varsa da yoksa da yetmiyor" dedi.

Kabak satışı yapan bir pazarcı ise fiyat artışlarını örnek göstererek, "Bir ay önce kabağı 30 liraya satıyorduk, şimdi 150 liraya satıyoruz. Alışı 20 liraydı, şimdi 150. Bir kabak bu, Allah'ın kabağı. Bu iş normal değil" ifadelerini kullandı.

Bir başka pazarcı esnafı ise yaşadığı geçim sıkıntısını, "Bir dilim ekmeğe çalışıyorum" diye özetledi.

Kaynak: ANKA

