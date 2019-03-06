Son Dakika Haberleri: Isparta'da Şizofreniye Yol Açan Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Isparta'da Şizofreniye Yol Açan Skunk Maddesi Ele Geçirildi

25 dakika önce

Isparta'da narkotik polisin sabaha karşı şüphe üzerine durdurduğu bir araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta'da Şizofreniye Yol Açan Skunk Maddesi Ele Geçirildi, System.String[]
Isparta'da narkotik polisin sabaha karşı şüphe üzerine durdurduğu bir araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında yer alan skunk maddesinin esrardan 20 kat daha tehlikeli olduğu ve şizofreniye varan rahatsızlıklara yol açtığı öne sürüldü.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında sabaha karşı 05.00 sıralarında Isparta İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobili durduran polis, araç ve araç içinde bulunan S.Ç. ve H.Ç. isimli şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 0.45 gram metamfetamin maddesi, 5 adet extacy hap, 0.5 gram skunk maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheliye, 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:48 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Isparta, 3. Sayfa
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