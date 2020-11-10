Isparta'da sokakta sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

Isparta'da sokakta sigara içmek yasaklandı

10.11.2020 15:00
Isparta'da sokakta sigara içmek yasaklandı, System.String[]

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, en yoğun caddeler başta olmak üzere pazar yerleri, otobüs durakları ile yeme içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, en yoğun caddeler başta olmak üzere pazar yerleri, otobüs durakları ile yeme içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, koronavirüsle mücadelede yeni kararlar aldı. Yeni kararları açıklayan Vali Seymenoğlu, 65 yaş ve üzeri kişilerin her gün 10.00- 16.00 saatlerinde sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verildiğini ancak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile meslek odaları başkanlarının bunların dışında olduğunu kaydetti.

Vatandaşların kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruşları binalarına ve AVM'lere girişlerinde, düzenlenecek kültürel ve sportif tüm faaliyetlere girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılması, 'riskli' görülenlerin içeri alınmaması ve kolluk kuvvetine bildirilmesine karar verildiğini aktaran Vali Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"İl giriş- çıkışlarında tüm araçlarda seyahat edenlerin izolasyonda olup olmadığının sorgulanmasına, ilimiz Kaymakkapı Meydanı, Hükümet Caddesi (114. Cadde), Çayboyu, 6 Mart Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, kafeler bölgesi, pazar yerleri, açık- kapalı otobüs durakları ile yeme- içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklanmasına; çay ocağı gibi sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanan işletme ve benzeri mekanlarda küçük masalar etrafına en fazla iki kişi oturacak şekilde düzenleme yapılmasına, bu iki kişinin oturma yönlerinin birbirine doğru değil ayrı yöne bakacak şekilde düzenlenmesine; iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerinde masa ve sandalye koymak suretiyle oturmalarına veya ayakta topluluk oluşturulmasının yasaklanmasına karar verildi."


Isparta'da sokakta sigara içmek yasaklandı
Isparta'da sokakta sigara içmek yasaklandı

Isparta, Sigara, Otobüs, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Isparta'da sokakta sigara içmek yasaklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Moise Kean, profesyonel olmak için 1 yıl annesinden gizli okula gitmediğini söyledi Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi Bakan Soylu şehit edilen kaymakamı unutmadı: Kanın yerde kalmadı Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız
KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi         
15:22
Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü         
14:48
Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti         
14:08
Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak         
13:57
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı         
13:39
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp         
12:29
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu         
11:49
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 15:38:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da sokakta sigara içmek yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei