Şüpheli çanta paniği! Fünye ile patlatıldı

Isparta'nın en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı'na bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Çantanın boş olduğu belirlendi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan otobüs duraklarında meydana geldi.

ŞÜPHELİ ÇANTA PANİĞİ

Edinilen bilgiye göre, Kaymakkapı Meydanı'nda, otobüs duraklarının yer aldığı Kart Dolum Merkezi önünde bırakılan şüpheli çanta, kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Polis ekipleri, risk ihtimaline karşı vatandaşları güvenli alanlara yönlendirdi. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede çantanın boş olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli çantayı bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.