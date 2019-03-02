Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

44 dakika önce

Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Bu kapsamda il merkezindeki Yayla Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, D.D. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, 40 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

D.D. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:37 Kaynak: İHA

Narkotik, Isparta, 3. Sayfa
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