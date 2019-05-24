Isparta'da uyuşturucu operasyonu
8 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:52 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada, bir miktar eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Araçtaki Ö.V. ve Y.K. gözaltına alındı.
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