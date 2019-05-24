Son Dakika Haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

8 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada, bir miktar eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Araçtaki Ö.V. ve Y.K. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:52 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel
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