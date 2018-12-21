Isparta'daki Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
6 saat önce
Isparta'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldiISPARTA - Isparta'da 16 Aralık'ta kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Isparta
'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
ISPARTA - Isparta'da 16 Aralık
'ta kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. O kazada 4 gündür hastanede yaşam mücadelesi yolculardan Rukiye Güçlü geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
Güçlü'nün cenazesi, memleketi Keçiborlu
ilçesine bağlı Senir
Kasabası'nda bugün öğle namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.
Olayın geçmişi
Edinilen bilgiye göre kaza, 16 Aralık 2018 saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Maliye
kavşağında meydana geldi.
İddiaya göre, 116.Cadde istikametinden gelen A.E. yönetimindeki 32 K 0874 plakalı kamyon ile belediye yönünden aşağı inen M.Ç. sevk ve idaresindeki 32 EZ 096 plakalı otomobil, yağışlı havada zeminin kaygan olması nedeniyle kavşakta çarpıştı. Feci kazada kamyon sürücüsü Ahmet Eylikler olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan Rukiye Güçlü ağır olmak üzere, otomobil sürücüsü M.Ç. ve H.G. de yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:58 Kaynak: İHA
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