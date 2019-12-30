Isparta Emniyet Müdürü Akay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta Emniyet Müdürü Akay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Isparta Emniyet Müdürü Akay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Akay, oylamaya sunulan 3 kategoride de ikişer fotoğraf için oyunu kullandı.

"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Bülent Ersöz'ün "Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğraflarını seçen Akay, "yaşam" kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Akay, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ile Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Isparta Emniyet Müdürü Akay, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:09 Kaynak: AA
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