Isparta jandarma, intihar eden genç için değil, ölçüm için köye gelmiş - Son Dakika

Jandarma, intihar eden genç için değil, ölçüm için köye gelmiş

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, görüştüğü 14 yaşındaki kızın ailesinin cinsel taciz suçlaması üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan Hasan D. (22), dün köye jandarma geldiğini görünce av tüfeğini göğsüne ateşleyerek, yaşamına son verdi. Bu olay sonrası evlerinin camı taşlanarak kırılan şikayetçi aile köyden ayrıldı. Jandarmanın ise Hasan D.'yi gözaltına almak için değil, iki ev arasında ölçüm yapmak için köye geldiği kaydedildi. Hasan D., bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Gelendost'a bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Adı açıklanmayan 14 yaşındaki kızın ailesi, Hasan D.'den cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine Hasan D., geçen çarşamba günü savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınıp, Yalvaç Adliyesi'ne götürüldü. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı.

Dün evde olduğu sırada köye jandarma geldiğini gören Hasan D., iddiaya göre yanındakilere, "Beni tutuklamaya geldiler" diyerek, av tüfeğini göğsüne ateşledi. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hasan D.'yi ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran Hasan D., acil serviste yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

ANNENİN FERYADI: OĞLUMU YAKTILAR

Bu sabah erken saatlerde Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan alınan Hasan D.'nin cenazesi, babaevine getirildi. Ailesi bu esnada fenalık geçirdi. Anne Asiye D., oğlunun cansız bedeni üzerine kapanarak ağıtlar yaktı. "Oğlumu yaktılar" diye feryat eden anne, köy meydanında cenaze namazı kılınacağı esnada tabutun önüne geçince kalabalık bir süre namaza başlayamadı. Anne uzaklaştırıldıktan sonra namaz kılındı ve cenaze omuzlarda taşınarak köy mezarlığında toprağa verildi. Ayakta durmakta zormlanan baba Osman D., defin sonrası taziyeleri kabul etti.

'BİZ BİRŞEY BİLMİYORUZ Kİ NE ANLATALIM'

Çok üzgün olduklarını belirten Hasan D.'ın dayısı Hüsnü Öğüt, "Biz hiç bir şey bilmiyoruz ki size anlatalım. Ne diye şikayet edildi, ne ifade verdi? Neden intihar etti, hiçbir şeyden haberimiz yok. Çok üzgünüz. Avukata verdik. Dosyayı bir incelesin baksın ne olmuş ne gitmiş sonra öğreneceğiz" diye konuştu.

JANDARMA SADECE 2 EVİN ARASINI ÖLÇECEKTİ

Köy muhtarı Ramazan Seyhan ise köylerinden bir kişinin, olaydan birkaç gün önce kızına yönelik cinsel taciz iddiası ile Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu, bunun üzerine savcılıkta ifadesi alınan Hasan D.'ın, ardından serbest kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Jandarma ilk geldiği gün ben il merkezindeydim. Jandarma ekipleri beni aradı. Ben de köyden birini, evi göstermeleri konusunda görevlendirdim. O gün Hasan'ı almış Yalvaç'a götürmüşler. Sonra serbest kalmış. Perşembe günü jandarma ekipleri rutin devriye görevi için köye geldi. Jandarma, savcılığın isteği doğrultusunda kızın evi ile Hasan D.'ın evi arasındaki mesafeyi ölçmek üzere araçla eve doğru gitti. Ben de muhtarlık odasının sobasını yakmak üzere muhtarlığa geçtim. Tam çırayı tutuşturdum derken bir telefon geldi ve Hasan'ın kendisini vurduğu söylendi. Hemen eve gittim. Kanlar içinde yatıyordu. Nabzına baktım attığını görünce bir battaniye istedim ve onunla jandarma aracına koyduk. Ben önde eskortluk yaparken, jandarma arkadan geldi. Yolda ambulansla karşılaştık ve yaralıyı ona aktardık. Ancak durumu çok kötüydü. Hastanede duran kabini çalıştırmak için çok uğraştılar ama olmadı. Olaydan çok üzgünüz bu olayla ilgili jandarmanın herhangi bir kusuru yok. Arabadan dahi inmediler. Çocuk sanırım kendisini almaya geldiklerini sanıp korktu. Yazık oldu."