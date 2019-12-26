Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Isparta Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Isparta Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ağaoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden 3 fotoğrafa oy verdi.

Ünsal Ağaoğlu, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Jandarma, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:09 Kaynak: AA
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