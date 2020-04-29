ISPARTA Karantina ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara drone ile ceza - Son Dakika

Karantina ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara drone ile ceza

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ve Beyköy köyünde drone ile denetim yapan jandarma ekipleri, karantinayı ihlal eden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı. Çeltek köyünde ise kavga eden 2 çobana sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde 24 Nisan Cuma günü, ilçeye bağlı Beyköy'de ise dün koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına geçildi. İki noktasında giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri önlem alırken, buraların ilçe ve diğer köylerle beldelerle olan bağlantısı kesildi. Her iki karantina uygulanan noktada da drone ile havadan da denetim yapan jandarma ekipleri, kuralları ihlal edenleri takibe aldı.

Tedbirlerini sıkı şekilde sürdüren jandarma ekipleri, dün 3 vatandaşın karantinayı ihlal ettiğini belirledi. Drone ile havadan tespit edilen ve kimlikleri belirlenen 3 vatandaşa 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira para cezası uyguladı. Jandarma ekiplerinin Çarıksaraylar beldesi ve Beyköy köyünde denetimlerini aralıksız sürdüreceği kaydedildi.

KAVGA EDEN 2 ÇOBANA SOSYAL MESAFE CEZASI

Diğer yandan ilçeye bağlı Çeltek köyünde ise dün kavga ettiği belirlenen 2 çobana, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.