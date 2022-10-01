Isparta'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Isparta'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

01.10.2022 22:38
Isparta'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Camikebir Mahallesi'nde bulunan Ömer Kalaycı'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yardım eden Kayalcı'nın komşusu Hasan Candan, dumandan etkilendi.

Candan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine götürüldü.

İş makinesiyle de müdahale edilen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

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Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı Metin Çelik oldu Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı Metin Çelik oldu Isparta Ticaret Borsasının yeni başkanı Hüdai Şahin oldu Isparta Ticaret Borsasının yeni başkanı Hüdai Şahin oldu
Kaynak: AA

Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Isparta'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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