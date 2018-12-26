Son Dakika Haberleri: İspinoz Kuşu İçin Seferber Oldular

İspinoz Kuşu İçin Seferber Oldular

1 saat önce

Artvin Valiliği'nde Açık Kapı biriminin bulunduğu pencerenin profil demirinden içeri giren bir ispinoz kuşu uzun uğraşlar sonucu girdiği yerden çıkartıldı.

İspinoz Kuşu İçin Seferber Oldular, System.String[]
Artvin Valiliği'nde Açık Kapı biriminin bulunduğu pencerenin profil demirinden içeri giren bir ispinoz kuşu uzun uğraşlar sonucu girdiği yerden çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Artvin Valiliği'nde Açık Kapı biriminin bulunduğu pencerenin profil demirinden içeri giren bir ispinoz kuşu bulunduğu ve girdiği yerden çıkamadığı ihbarını alan İtfaiye, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri uzun uğraşlar sonrasında kuşu bulunduğu yerde çıkarmayı başardı. Kuş daha sonra doğaya bırakıldı. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:52 Kaynak: İHA

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