Konya ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir, Beyşehir ve Karapınar ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Seydişehir

Seydişehir ilçesinde Hükümet Meydanı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk takdimi yapıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende İlçe Jandarma Komutanlığı Personeli Jandarma Astsubay Cumali Kaya günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene Kaymakam Aydın Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Beyşehir

Beyşehir'de Anıt meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Anıt Meydanı'nda açılan ve Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçeleri nüfusuna kayıtlı olan 41 şehidin görsellerinin yer aldığı rölyef sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi açılışında konuşan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, şehitliğin önemine ve kutsiyetine dikkati çekerken, bölgedeki şehitleri tekrar kendilerine hatırlatan, şehitliğin ne olduğu noktasında kendilerini düşündüren ve farkındalık oluşturan çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokol ve törene katılanlar sergiyi gezdi.

Karapınar

Karapınar'da Cumhuriyet meydanında Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumunun ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten Konuşmayı Üsteğmen Ahmet Duyar yaptı.

Üsteğmen Duyar, Tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin, ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 99 yıl önce kazandığı büyük zaferle ülkenin bağımsızlığına musallat olan düşmanlara unutulmayacak bir ders verdiğini belirtti.

Programa ilçe protokolü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.