İspir'de feci kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Feci kazada araçta sıkışan yaralılar kurtarma ekiplerince güçlükle çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesi istikametinden Erzurum'a seyreden Mikail Polat yönetimdeki 25 FM 928 plakalı otomobil ile Kirazlı Köyü'nden İspir istikametine doğru gitmekte olan Asiye Akbulut yönetimindeki 34 VN 8431 plakalı otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler Jandarma ve 112'ye ihbarda bulundu. Kaza yerine gelen İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri ve 112 sağlık görevlileri kazazedeleri araçlardan çıkardı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüler Asiye Akbulut ve Mikail Polat sıkıştıkları yerden zorlukla çıkarıldı. İspir devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir kişi helikopter ile Erzurum Bölge Hastanesine sevk edildi. - ERZURUM