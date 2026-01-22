İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Türkiye ve Katar'ın Gazze üzerinde kontrol sahibi olduğu bir noktaya geldik - Son Dakika
İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Türkiye ve Katar'ın Gazze üzerinde kontrol sahibi olduğu bir noktaya geldik

22.01.2026 17:16
İsrail eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Türkiye ve Katar'ın Gazze'de yeni dönemde rol almasına karşı olduğunu belirterek, "Sorun şu ki, Türkiye ve Katar'ın Gazze Şeridi üzerinde kontrol sahibi olduğu bir noktaya geldik.

İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamalarda bulunan Lapid, ABD Başkanı Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ilan etmeyi planladığı yeni oluşuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lapid, Gazze Barış Kurulu'nu kastederek, "Trump'ın BM'ye alternatif oluşturmaya çalışmasını destekliyorum. Bu, üzerinde durulmaya değer bir fikir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Katar'ın Gazze'de yeni dönemde rol almasına karşı olduğunu vurgulayan Lapid, "Sorun şu ki, Türkiye ve Katar'ın Gazze Şeridi üzerinde kontrol sahibi olduğu bir noktaya geldik." ifadelerini kullanarak, bu durumun Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "siyasi başarısızlığı" olarak nitelendirdi.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Barış Konseyi, tüzüğüne göre "istikrarı teşvik etmeyi, iyi ve hukuki yönetimi yeniden tesis etmeyi, çatışmalardan etkilenen veya tehdit altındaki bölgelerde kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir organizasyon" olarak tanımlanıyor.

Söz konusu tüzükte BM'ye yönelik dolaylı eleştiriler yer alırken, "barış inşası için daha esnek ve etkili bir uluslararası kuruma ihtiyaç duyulduğu, kalıcı barışın defalarca başarısız olmuş kurumları terk etme cesareti gerektirdiği" vurgulanıyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen zirvede, "Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenirken, törene katılan Trump, "Gazze'de başarılı olduğumuz sürece başka konulara da geçebiliriz ve Gazze'de çok başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

