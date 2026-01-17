İsrail askerleri 14 yaşındaki çocuğu öldürdü - Son Dakika
İsrail askerleri 14 yaşındaki çocuğu öldürdü

17.01.2026 17:29
Batı Şeria'da İsrail askerlerinin vurduğu 14 yaşındaki Muhammed'in cenazesinde protestolar yapıldı.

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak öldürülen 14 yaşındaki Muhammed Saad en-Naasan'ın naaşı, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

Ramallah kentine bağlı El-Muğayyir beldesindeki cenaze töreni, Naasan ailesinin evinden başladı.

Cenaze namazı için belde meydanına yürüyen kalabalık, daha sonra İsrail saldırılarını kınayan sloganlar eşliğinde cenazeyi mezarlığa taşıdı.

Muğayyir Belediye Başkanı Emin Ebu Aliya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin son 24 saat içinde İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından 7 kez saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Ebu Aliya, 14 yaşındaki Muhammed'in "herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen" öldürüldüğünü belirterek beldenin sakinlerini göçe zorlamak amacıyla neredeyse her gün baskın ve saldırılara uğradığını ifade etti.

Muhammed Saad en-Naasan, dün İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria'da da ordu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aracılığıyla saldırılarını artırdı; öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve Yahudi yerleşimlerini genişletme gibi eylemlerini yoğunlaştırdı.

Filistinliler, bu uygulamaların Batı Şeria'nın fiili ilhakına zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistin resmi makamlarına göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1107 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

