Üye Girişi
İsrail askerleri Filistinlilere ait bir ev ile yapıyı yıktı - Son Dakika

İsrail askerleri Filistinlilere ait bir ev ile yapıyı yıktı

19.01.2022 18:38
İsrail askerleri Filistinlilere ait bir ev ile yapıyı yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir ev ile tarım için kullanılan bir yapıyı yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir ev ile tarım için kullanılan bir yapıyı yıktı.

El Halil'e bağlı Er-Ramadin köyünün meclis üyesi Ahmed Fureycat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Fureycat, İsrail askerlerinin köyde yapım aşamasındaki yaklaşık 70 metrekarelik bir ev ile tarım için kullanılan bir yapıyı yıktığını belirtti.

Söz konusu ev ile yapının "C bölgesinde ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıkıldığını aktaran Fureycat, İsrail makamlarının yaklaşık 10 ay önce bölgede çok sayıda ev ve yapının yıkımına ilişkin aynı gerekçeyle mülk sahiplerine ihtarnameler gönderdiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörlüğünün verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Kasım 2021 ortalarına kadar 768 Filistinlinin evini yıktı ya da el koydu.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Oslo Anlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs'te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

Resmi Filistin Enformasyon Merkezinin verilerine göre, İsrail'in 1967'deki işgalden bu yana Kudüs'te yıktığı ev sayısı 1900'den fazla.

YORUMLAR
500

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Filistinlilere ait bir ev ile yapıyı yıktı - Son Dakika


Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı         
18:47
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
18:47 Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
18:45 Husumetlisi, hastanede sağlık çalışanına kurşun yağdırdı!
18:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz?
18:12 Billur Kalkavan: Cinsellik, yemek yapmaktan daha önemli
18:09 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!
18:01 CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı
17:52 İtalya'da vekillerin toplantısına sızan hacker, 30 saniyelik cinsel içerikli film izletti
17:45 Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı
17:42 Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 18:52:03. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Filistinlilere ait bir ev ile yapıyı yıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement