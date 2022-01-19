İsrail askerleri Filistinlilere ait bir ev ile yapıyı yıktı - Son Dakika

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir ev ile tarım için kullanılan bir yapıyı yıktı.

El Halil'e bağlı Er-Ramadin köyünün meclis üyesi Ahmed Fureycat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Fureycat, İsrail askerlerinin köyde yapım aşamasındaki yaklaşık 70 metrekarelik bir ev ile tarım için kullanılan bir yapıyı yıktığını belirtti.

Söz konusu ev ile yapının "C bölgesinde ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıkıldığını aktaran Fureycat, İsrail makamlarının yaklaşık 10 ay önce bölgede çok sayıda ev ve yapının yıkımına ilişkin aynı gerekçeyle mülk sahiplerine ihtarnameler gönderdiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörlüğünün verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Kasım 2021 ortalarına kadar 768 Filistinlinin evini yıktı ya da el koydu.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Oslo Anlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs'te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

Resmi Filistin Enformasyon Merkezinin verilerine göre, İsrail'in 1967'deki işgalden bu yana Kudüs'te yıktığı ev sayısı 1900'den fazla.