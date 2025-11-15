İsrail Askerlerinden Filistinlilere Baskın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Askerlerinden Filistinlilere Baskın

İsrail Askerlerinden Filistinlilere Baskın
15.11.2025 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda 2 Filistinli yaralandı, birçok kişi gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri kadın olmak üzere 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail bölgede saldırılarına devam ediyor. Son olarak görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri El Halil, Nablus ve Ramallah'ta pek çok kasabaya baskın düzenledi.

İSRAİL'İN BASKININA TAŞLARLA DİRENDİLER

Askerler, taş atarak karşı koymaya çalışan Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile gaz bombasıyla karşılık verdi. Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre El Halil'in doğusundaki Dura kasabasındaki baskında 25 yaşındaki bir kadın plastik mermiyle başından, bir kişi de darp sonucu ayağından yaralandı.

ÇOK SAYIDA GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Nablus'ta da Avarta, Beyta ve Til kasabalarına baskın düzenlendi. Bu kasabalarda askerlerle Filistinliler arasında çıkan arbedede ise yaralanan olmadı. Beyta kasabasındaki baskında bir genç gözaltına alındı.

Askerler, Ramallah'a bağlı El-Muğayyir köyüne düzenlediği baskında ise bir aracı kullanılamaz hale getirdi. Askerler, Ramallah'ın doğusundaki Turmusayya köyü girişine askeri bariyer kurarak Filistinlilerin araçlarını durdurdu ve kimlik sorgusu yaptı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Ramallah, Plastik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerlerinden Filistinlilere Baskın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına su yerine yanıcı madde döktüler, alevlerin arasında kaldılar Yangına su yerine yanıcı madde döktüler, alevlerin arasında kaldılar
Silahla sosyal medyada poz veren çocuk, bir genci vahşice katletti: 3 tutuklama Silahla sosyal medyada poz veren çocuk, bir genci vahşice katletti: 3 tutuklama
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak Sadece bir isim döviz kazanacak Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak
Temizlik işçisine çirkin hareket Yere çöp atanları uyardı, saldırıya uğradı Temizlik işçisine çirkin hareket! Yere çöp atanları uyardı, saldırıya uğradı
Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlamalar Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

20:09
Adana’da Feci Kaza: 2 Ölü
Adana'da Feci Kaza: 2 Ölü
19:46
Yok böyle düğün Damada, servet giydirdiler
Yok böyle düğün! Damada, servet giydirdiler
19:25
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
18:52
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:13
Türkiye’nin konuştuğu aile ne yedi İşte annenin ölmeden önceki ifadesi
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi
16:31
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 20:37:25. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Askerlerinden Filistinlilere Baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.