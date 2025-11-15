İsrail Askerlerinden Filistinlilere Baskın

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri kadın olmak üzere 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail bölgede saldırılarına devam ediyor. Son olarak görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri El Halil, Nablus ve Ramallah'ta pek çok kasabaya baskın düzenledi.

İSRAİL'İN BASKININA TAŞLARLA DİRENDİLER

Askerler, taş atarak karşı koymaya çalışan Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile gaz bombasıyla karşılık verdi. Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre El Halil'in doğusundaki Dura kasabasındaki baskında 25 yaşındaki bir kadın plastik mermiyle başından, bir kişi de darp sonucu ayağından yaralandı.

ÇOK SAYIDA GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Nablus'ta da Avarta, Beyta ve Til kasabalarına baskın düzenlendi. Bu kasabalarda askerlerle Filistinliler arasında çıkan arbedede ise yaralanan olmadı. Beyta kasabasındaki baskında bir genç gözaltına alındı.

Askerler, Ramallah'a bağlı El-Muğayyir köyüne düzenlediği baskında ise bir aracı kullanılamaz hale getirdi. Askerler, Ramallah'ın doğusundaki Turmusayya köyü girişine askeri bariyer kurarak Filistinlilerin araçlarını durdurdu ve kimlik sorgusu yaptı.