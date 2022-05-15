İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 10 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 10 Filistinli yaralandı

15.05.2022 20:23
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 10 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda 7'si gerçek mermiyle olmak üzere 10 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda 7'si gerçek mermiyle olmak üzere 10 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah ve Bire şehirlerinin girişinde Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74. yılı dolayısıyla düzenlenen gösterilere müdahale etti. Filistinliler İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah ve Bire'nin girişinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda, 7'si gerçek, 3'ü plastik mermiyle olmak üzere 10 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gerçek mermiyle yaralananların, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledildiği kaydedilen açıklamada, olaylarda 2 kişide morlukların oluştuğu, 4 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tulkerm'deki Filistin Huduri Teknik Üniversitesi ve Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi çevresinde de benzer olaylar yaşandı. Onlarca öğrenci göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Nekbe Günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 10 Filistinli yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 10 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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