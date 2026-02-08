İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırdı

08.02.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye hava saldırıları ve topçu atışları yaptı. Can kaybı bilgisi yok.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sabaha karşı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarından bilgiye göre, İsrail topçusu Gazze kentinin doğu kesimlerini aralıklarla hedef alırken, savaş uçakları Refah kenti ile Han Yunus'un doğusuna hava saldırıları düzenledi.

İsrail'e ait helikopterler ve kara araçları Han Yunus'un doğusundaki bölgelere rastgele ateş açtı.

İsrail'in hava ve topçu saldırılarında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu saldırılar, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in günlük ihlalleri kapsamında yaşandı. Bu ihlaller sonucu şimdiye kadar 576 Filistinli hayatını kaybetti, 1543 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda da çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırdı - Son Dakika

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 12:07:14. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.