İsrail Başbakanı Bennett hükümeti koruma çağrısı yaparken Netanyahu'dan "bu iş bitti" çıkışı - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, hükümetin korunması için çağrı yaparken, muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, "iş bitti" diyerek hükümetin düşmesinin kesinleştiğini söyledi.

İsrail Parlamentosunun (Knesset) yaz dönemi açılışının gündeminde geçen ay sağcı bir milletvekilinin desteğini çekmesiyle Meclisteki çoğunluğu kaybeden Naftali Bennett başbakanlığındaki "hükümetin düşmesi" meselesi vardı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Bennett, partisinin grup toplantısında, "Hükümeti ve koalisyonu korumak ve belki de genişletmek için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Siyasi istikrarsızlığın, ülke için sağlıklı olmadığını aktaran Bennett, "Büyük bir terör dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu geminin istikrarlı bir şekilde seyretmesine ve sorumluluk almasına ihtiyacımız var. Koalisyonu güçlendirmek çok önemli." diye konuştu.

Netanyahu ise Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, mevcut hükümetin "derin siyasi kriz" nedeniyle işlevsiz hale geldiğini ve terörle mücadele etmediğini savundu.

Bennett'e seslenen Netanyahu, "Bu iş bitti Naftali. İsrailliler sokağa çıkmaya korkuyor. Başkanlık ettiğin hükümetin, kısa ve yozlaşmış serüveni sona erdi." ifadelerini kullandı.

Likud Partisi lideri ve eski Başbakan Netanyahu'nun, hükümeti düşürmeye ve yeniden erken seçime giderek iktidarı ele geçirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Knesset'te yer alan 120 milletvekili, Bennett hükümeti ile muhalefet partileri arasında yarı yarıya paylaşılıyor.

Times of Israel haber sitesi, Knesset'te 4 sandalyesi olan Birleşik Arap Listesi'nin desteğini çekmesi halinde Bennett hükümetinin çoğunluğunu kaybedeceğini savunuyor olsa da İsrail muhalefetinin hükümeti düşürmesi için hala bazı oylara ihtiyacı olduğu söyleniyor.

İsrail hükümeti, mart ayından bu yana İsraillileri hedef alan saldırıları önleyememekle suçlanıyor.