İsrail Başbakanı Lapid, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Lapid, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

01.09.2022 17:14
İsrail Başbakanı Lapid, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüİsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Lapid'in, Ukrayna'nın 24 Ağustos'ta gerçekleşen 31'inci bağımsızlık yıl dönümünü kutladığı ve Ukrayna halkına desteğini ifade ettiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Lapid'in, Ukrayna'nın 24 Ağustos'ta gerçekleşen 31'inci bağımsızlık yıl dönümünü kutladığı ve Ukrayna halkına desteğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada "Başbakan Lapid ve Başkan Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşı görüştü. Başbakan Lapid, savaşta ölen ve yaralananlar için taziyelerini iletti ve savaşın sona erdirilmesi için diplomatik bir çözüm bulunması çağrısında bulundu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Lapid'in, İsrail vatandaşlarını, savaş alanına girmenin oluşturacağı hayati tehlike nedeniyle, yaklaşan Yahudi tatillerinde Ukrayna'nın Uman şehrine gitmemeleri konusunda uyardığı kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ukrayna lideri, "İsrail'in yeni Başbakanı Yair Lapid ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdim. Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılması ve Rusya Federasyonu'nun saldırganlığına karşı koymak için Ukrayna'ya pratik yardım sağlaması konusunda ülkesine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Yair Lapid, Ukrayna, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Lapid, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika

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