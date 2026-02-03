İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

03.02.2026 13:39
İsrail askerleri, Nablus ve Kalkilya'da düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 8, Kalkilya kentinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskın düzenledi.

Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda bazı evlere baskın yapan İsrail askerleri, 3 Filistinliyi darbederek yaraladı.

İsrail askerleri, Nablus'taki baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği baskında, aralarında bir kadın ile kızının da bulunduğu 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun baskınlar sırasında çok sayıda evde arama yaptığı, evlerin içindeki eşyaları dağıttığı belirtildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

13:35
13:21
13:03
12:34
11:15
11:13
