İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı

01.02.2026 15:43
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2'si çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı; uluslararası hukuk ihlali.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2'si çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Abud köyünde 15 yaşlarındaki 2 çocuk İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde 2, Beytullahim'in kuzeydoğusundaki Ubeydiya köyünde de 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Duma ile Tulkerim'in kuzeyindeki Atil beldelerinde de birer Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Çocuklar ve yaralıların gözaltına alınması uluslararası sözleşmelerin açık ihlali

Açıklamada, mevcut uluslararası sessizlik ortamında özellikle çocuklar ve yaralıların gözaltına alınmasının, İsrail'in Filistin halkına karşı izlediği sistematik baskı politikasının bir yansıması olduğu belirtilerek, bunun uluslararası insancıl hukuk ile sivillerin korunmasına ilişkin sözleşmelerin açık ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, gün içerisindeki açıklamasında, Batı Şeria'da İsrail şiddetinin "rekor seviyelere" ulaştığını belirterek, Batı Şeria'da yaşananları "yeterince haberi yapılmayan sessiz bir savaş" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Hukuk, Çocuk

