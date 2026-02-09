İsrail Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika
İsrail Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

09.02.2026 12:15
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskınlar düzenledi.

Nablus kent merkezi ile Beyt Furik, Deyr Şeref ve el-Lubban eş-Şarkiyye beldelerinde yapılan baskınlarda, aralarında iki kadının da bulunduğu 7 Filistinli evlerine yapılan baskınların ardından gözaltına alındı.

Cenin'in güneybatısındaki Yabed beldesinde ise İsrail güçleri, sabaha karşı düzenledikleri baskında 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın orta kesiminde, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki el-Muğayyir köyünde 15 yaşındaki Malik Mustafa Ebu Aliya, ailesinin evine yapılan baskının ardından gözaltına alındı.

El Halil kent merkezi ile kentin bazı beldelerinde düzenlenen baskınlarda, aralarında 16 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 6 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinli Esirler Basın Ofisi'nin verilerine göre, Şubat 2026 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir sayısı 9 bin 300'ü aşarken, bunlar arasında 56 kadın ve 350 çocuk bulunuyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından, Batı Şeria'da da gözaltı, baskın, öldürme ve yerleşimci saldırılarında ciddi artış yaşandı.

Bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 11 bin 500 kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

İsrail Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika

