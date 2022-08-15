Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot, erken seçimde siyasete gireceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot, erken seçimde siyasete gireceğini açıkladı

15.08.2022 13:46
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot, erken seçimde siyasete gireceğini açıkladı

İsrail'de eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, 1 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerde Savunma Bakanı Benny Gantz ve Adalet Bakanı Gideon Sa'ar'ın seçim ittifakıyla siyasete gireceğini duyurdu.

İsrail'de eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, 1 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerde Savunma Bakanı Benny Gantz ve Adalet Bakanı Gideon Sa'ar'ın seçim ittifakıyla siyasete gireceğini duyurdu.

İsrail'de 2015-2019 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı yapan Eizenkot, katıldığı bir televizyon programında, ordudan ayrıldıktan sonra siyasete girmek için yasada öngörülen bir yıllık süreyi tamamladıktan sonra "kenarda beklememeye karar verdiğini" söyledi.

Gantz ve Sa'ar'ın seçim ittifakıyla siyasete atılacağını belirten Eizenkot, "Önemli ulusal güvenlik sorunlarımız var ve işleyen bir hükümetin eksikliği gibi bir lüksümüz yok." dedi.

Bu arada Saar, Gantz ve Eizenkot'un seçimler için bir araya geldiği Ulusal Birlik Partisine, eski Başbakan Naftali Bennett'in Yamina Partisinden Din İşleri Bakanı Matan Kahana'nın da katıldığı belirtildi.

Partinin lideri konumundaki Gantz, "İsrail ordusunu tüm zorluklara karşı güçlendirmek, Filistinlilerle çatışmamızı en aza indirmek ve İsrail'in iki uluslu bir devlete dönüşmesini durdurmak için bir araya gelmeyi tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Yapılan yazılı açıklamada, partinin "ülkedeki mevcut siyasi krizi sonlandırmak için kapsamlı ve istikrarlı bir hükümet kurmayı amaçladığı" aktarıldı.

İsrail siyasetinde son 4 yılda beşinci seçim

İsrail siyaseti, koalisyon krizleri nedeniyle son 4 yıl içinde 5. defa erken seçime gidiyor.

İsrail'de 2021'e kadar kesintisiz 12 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüten Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun seçimlerden bir koalisyon hükümeti kurmayı başaracak şekilde çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Mevcut Başbakan Yair Lapid ve Benny Gantz'ın liderliğini yaptığı oluşumlar siyasetin diğer kanadını oluşturuyor.

İsrail'de yapılan anketler Netanyahu veya karşısındaki Lapid-Gantz ittifakının Mecliste mutlak çoğunluğu elde edemeyeceğine işaret ediyor. Buna rağmen bazı anketler Netanyahu kanadının 120 sandalyeli Mecliste 59-60 milletvekili çıkaracak oy oranına erişeceğini tahmin ediyor.

İsrail basınında seçimlerin kesin sonuç sağlamayacağı ve koalisyon kurulamaması durumunda yeniden seçime gidilmesi ihtimalinden söz ediliyor.

İsrail'de son 30 yılda ikisi hariç tüm genelkurmay başkanları siyasette

İsrail'de son 30 yılda ikisi hariç tüm genelkurmay başkanları üniformalarını çıkardıktan sonra siyasete atıldı.

Bunlardan İzak Rabin ve Ehud Barak İsrail siyasetinde başbakanlık görevine kadar yükseldi.

Kadınların da zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de birçok isim ordudaki görevini tamamladıktan sonra siyasete giriyor. Bazı akademisyenler, İsrail'in bu siyaset geleneğini "garnizon devleti" biçiminde tanımlıyor.

YORUMLAR
500
İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir tüneli yıktığını açıkladı İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir tüneli yıktığını açıkladı İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü
Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot, erken seçimde siyasete gireceğini açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:28 Dünyaca ünlü markaların taklit çantaları pazarda 5 bin 300 liraya kadar alıcı buluyor
13:15 Suriye'de Türk bayrağının yakılması girişimine Bahçeli'den zehir zemberek sözler: Soysuzlar ihanetlerinin sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklar
12:52 Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın
12:48 Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı
12:41 Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek
12:28 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir
12:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti
12:15 İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı
12:14 Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi
12:08 Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 13:46:11. #1.11#
SON DAKİKA: Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot, erken seçimde siyasete gireceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement