Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot, erken seçimde siyasete gireceğini açıkladı

İsrail'de eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, 1 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerde Savunma Bakanı Benny Gantz ve Adalet Bakanı Gideon Sa'ar'ın seçim ittifakıyla siyasete gireceğini duyurdu.

İsrail'de 2015-2019 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı yapan Eizenkot, katıldığı bir televizyon programında, ordudan ayrıldıktan sonra siyasete girmek için yasada öngörülen bir yıllık süreyi tamamladıktan sonra "kenarda beklememeye karar verdiğini" söyledi.

Gantz ve Sa'ar'ın seçim ittifakıyla siyasete atılacağını belirten Eizenkot, "Önemli ulusal güvenlik sorunlarımız var ve işleyen bir hükümetin eksikliği gibi bir lüksümüz yok." dedi.

Bu arada Saar, Gantz ve Eizenkot'un seçimler için bir araya geldiği Ulusal Birlik Partisine, eski Başbakan Naftali Bennett'in Yamina Partisinden Din İşleri Bakanı Matan Kahana'nın da katıldığı belirtildi.

Partinin lideri konumundaki Gantz, "İsrail ordusunu tüm zorluklara karşı güçlendirmek, Filistinlilerle çatışmamızı en aza indirmek ve İsrail'in iki uluslu bir devlete dönüşmesini durdurmak için bir araya gelmeyi tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Yapılan yazılı açıklamada, partinin "ülkedeki mevcut siyasi krizi sonlandırmak için kapsamlı ve istikrarlı bir hükümet kurmayı amaçladığı" aktarıldı.

İsrail siyasetinde son 4 yılda beşinci seçim

İsrail siyaseti, koalisyon krizleri nedeniyle son 4 yıl içinde 5. defa erken seçime gidiyor.

İsrail'de 2021'e kadar kesintisiz 12 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüten Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun seçimlerden bir koalisyon hükümeti kurmayı başaracak şekilde çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Mevcut Başbakan Yair Lapid ve Benny Gantz'ın liderliğini yaptığı oluşumlar siyasetin diğer kanadını oluşturuyor.

İsrail'de yapılan anketler Netanyahu veya karşısındaki Lapid-Gantz ittifakının Mecliste mutlak çoğunluğu elde edemeyeceğine işaret ediyor. Buna rağmen bazı anketler Netanyahu kanadının 120 sandalyeli Mecliste 59-60 milletvekili çıkaracak oy oranına erişeceğini tahmin ediyor.

İsrail basınında seçimlerin kesin sonuç sağlamayacağı ve koalisyon kurulamaması durumunda yeniden seçime gidilmesi ihtimalinden söz ediliyor.

İsrail'de son 30 yılda ikisi hariç tüm genelkurmay başkanları siyasette

İsrail'de son 30 yılda ikisi hariç tüm genelkurmay başkanları üniformalarını çıkardıktan sonra siyasete atıldı.

Bunlardan İzak Rabin ve Ehud Barak İsrail siyasetinde başbakanlık görevine kadar yükseldi.

Kadınların da zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de birçok isim ordudaki görevini tamamladıktan sonra siyasete giriyor. Bazı akademisyenler, İsrail'in bu siyaset geleneğini "garnizon devleti" biçiminde tanımlıyor.